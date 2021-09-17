الصين تقدم طلبا رسميا للانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

المصدر: وام

تقدمت الصين بطلب رسمي للانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) وفقا لوزارة التجارة الصينية.

وقالت الوزارة في بيان " إن وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قدم الطلب في رسالة مكتوبة إلى وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور، بصفتها الدولة الوديعة للاتفاق، مشيرة إلى أن الوزيرين عقدا اجتماعا عن بعد لمناقشة أعمال متابعة الطلب الرسمي الصيني ".

وتم توقيع الاتفاقية في عام 2018، وهي اتفاقية للتجارة الحرة بين 11 دولة، تشمل أستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام، ويمثل الأعضاء الـ 11 للاتفاقية حوالي 13.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، أو 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعلها واحدة من أكبر الإتفاقيات التجارية في العالم.

وتهدف الخطوة الصينية حسب رأي الخبراء إلى تعزيز دورها الريادي في التجارة العالمية، مع زيادة الضغط على الولايات المتحدة التي لم تعلن حتى الآن عن الانضمام إلى النسخة المعدلة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، وهي اتفاقية تجارية إقليمية أطلقتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وانسحبت منها الإدارة الأمريكية في عهد ولاية دونالد ترامب (2017)، ويعتقد أنها كانت تهدف إلى احتواء الصين.

وأشار المراقبون إلى أن انضمام الصين إلى الاتفاقية يعد خطوة عملاقة أخرى بعد توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).

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