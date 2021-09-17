قفزة قياسية لأثرياء العالم 2020 رغم الجائحة

المصدر: نيويورك - الوكالات

حققت أعداد الأثرياء في العالم قفزة تاريخية خلال عام 2020، مخترقة الجائحة، حيث انتعشت العديد من القطاعات المرتبطة بأنظمة وأدوات منظومات الوقاية والصحة، وأيضاً البرمجيات وأنشطة التسوق الإلكتروني والاتصالات والمؤتمرات عبر الإنترنت وغيرها من الأنشطة، التي استفادت من عمليات الإغلاق للأسواق، وتوقف حركة السفر حول العالم.

وكشف التقرير السنوي لـ«ويلث إكس» wealthx لأثرياء العالم، قفزة عدد المليارديرات 13.4% خلال العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، مع سيطرة الولايات المتحدة على القائمة.

وارتفع إجمالي عدد الأثرياء في العالم 2020 إلى 3204 مليارديرات، بزيادة 670 شخصاً، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2017، رغم تداعيات «كورونا» على الاقتصاد العالمي، وارتفع إجمالي الثروات بنحو 5.7% إلى 10 تريليونات في 2020.

وسيطرت الولايات المتحدة على القائمة، إذ استحوذ المليارديرات هناك على 29% من إجمالي القائمة، و37% من الثروة التراكمية للمليارديرات خلال 2020، وجاءت الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد المليارديرات بالقائمة بحصة 13%، واستحوذت ألمانيا على نسبة 5% من التصنيف.

وارتفع عدد مليارديرات أمريكا الشمالية بنحو 17.5% إلى 980 شخصاً أو ما يعادل 31% من الحصة العالمية.

وسجل عدد الأفراد الذين يتراوح متوسط ثرواتهم ما بين 10 مليارات و50 مليار دولار أكبر زيادة على مستوى عدد الأشخاص، وإجمالي صافي الثروة.

وسيطر المليارديرات العصاميون في روسيا على حصة 96.4% من إجمالي الأثرياء هناك، فيما بلغت نسبتهم 92.9% في الصين، ومستوى 66.6% في روسيا.

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