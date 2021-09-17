الذهب يتراجع مترقباً اجتماع «المركزي» الأمريكي

المصدر: لندن ـ رويترز

انخفضت أسعار الذهب، أمس بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1785.13 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1787.40 دولاراً للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 %.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و22 سبتمبر وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءاً من هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1 % إلى 23.59 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 2024.51 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 % إلى 940.81 دولاراً للأوقية.

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