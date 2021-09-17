النفط يهبط إلى 75.3 دولاراً متخلياً عن المكاسب الكبيرة

المصدر: سنغافورة - رويترز

تراجعت أسعار النفط، أمس متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها أمس على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

ونزل خام برنت 12 سنتاً أو 0.2 % إلى 75.34 دولاراً للبرميل خلال جلسة أمس، بعدما صعد 2.5 % في الجلسة السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتاً أو 0.2 % إلى 72.47 دولاراً بعد زيادة بنسبة 3.1 % أول من أمس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت بشدة في الأسبوع الماضي، إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البحرية تتعافى من آثار الإعصار أيدا.

ونزلت مخزونات النفط 6.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر إلى 417.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 3.5 ملايين برميل.

وتسببت العاصفة في تراجع الإمدادات العالمية للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، لكن السوق بصدد بدء الاقتراب من التوازن في أكتوبر، إذ تواصل منظمة أوبك وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) خططها لزيادة الإمدادات.

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