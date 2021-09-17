أوروبا تجدد رسوم الإغراق على الصلب الصيني والتايواني

المصدر: جنيف - د ب أ

جددت المفوضية الأوروبية سلسلة من رسوم مكافحة الإغراق على المصدرين الصينيين والتايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، وفقاً لإشعار نشر أمس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الاتحاد الأوروبي خلص إلى أن المصدرين الصينيين والتايوانيين استمروا في إغراق السوق الأوروبية بسلع الصلب الرخيصة عبر تقديم أسعار منخفضة بشكل غير عادل.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن إلغاء رسوم مكافحة الإغراق، التي تم فرضها في البداية في عام 2015، سوف يؤدي إلى «ضرر مادي» للمنتجين الأوروبيين.

وسوف تبقي المفوضية على رسوم بنسبة 25.3 % على المصدرين الصينيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، و24.4 % على الفولاذ الذي تنتجه كل من شركة شانشي تايجانج ستينلس ستيل المحدودة وشركة تيانجين تيسكو آند تبكو ستينلس ستيل المحدودة.

وسوف يبقي الاتحاد الأوروبي أيضاً على رسوم تبلغ 6.8 % على المصدرين التايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، باستثناء شركة تشيا فار إنستريال فاكتوري المحدودة التي لن تخضع لأي رسوم إضافية لمكافحة الإغراق.

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