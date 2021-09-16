تيك توك للأعمال تضيف طابعاً إنسانياً للتجارة الرقمية في الجمعة السوداء

المصدر: دبي - البيان

يتطلع الآلاف من حول العالم إلى فعالية الجمعة السوداء التي تعتبر من أهم الأحداث السنوية في عالم تجارة التجزئة، وتمثل فرصة استثنائية تتيح للعلامات التجارية تحسين المبيعات وزيادة الإيرادات قبل نهاية العام. وحرصًا منها على تمكين الشركات بمختلف أحجامها من الاستفادة من هذا الحدث المهم واستخدام مستويات المشاركة العالية والحضور القوي لجمهور المنصة، نظمت تيك توك للأعمال سلسلة من الندوات التعليمية الأسبوعية عبر الإنترنت، ودعمتها بصفحة خاصة غنية بالموارد القيمة لدعم هذه الشركات. وستكون هذه الندوات متوفرة على صفحة تيك توك على لينكدإن وعلى الموقع المصغر القادم، كل أسبوع حتى نهاية شهر أكتوبر.

وتهدف ندوات «الجمعة السوداء»، التي نظمها خبراء متخصصون من تيك توك، إلى اطلاع العلامات التجارية والشركات على الإمكانات التي يتيحها استخدام مقاطع الفيديو القصيرة المبتكرة لتقديم المحتوى، لا سيما فيما يتعلق بجذب الجمهور المستهدف وتعزيز التجارة المجتمعية. وستقدم الندوات أمثلة عن الممارسات الناجحة وتتعمق في دراسات الحالة والرؤى التي تساعد العلامات التجارية والمسوقين على تحسين مجموعة الحلول المتاحة أمامهم. وستلقي الإرشادات الضوء على الأساليب الإبداعية المرحة التي يمكن اتباعها للوصول إلى جمهور تيك توك النابض بالحياة والتواق لمشاركة الإبداع.

وصُممت تجربة التجارة الإلكترونية لتستند إلى مفهوم «إجراء معاملة الدفع» بشكل جوهري، ولكن مع تغير العالم تتغير عادات المستهلك، حيث يتوق الجمهور إلى تجربة حقيقية ذات طابع إنساني وممتع. ولهذا السبب، تقدم تيك توك تصورًا جديدًا للتجارة يتخطى المعاملة النقدية، بحيث ينظر المستخدمون لهذه التجربة على أنها تبادل لشيء قيم بين الناس والعلامات التجارية والثقافات. ووفقًا لتقرير وكالة «نيلسن اوثنتيستي»، فإن تيك توك هي المنصة الوحيدة التي يرتبط اسمها بين المستخدمين بالشجاعة (75%) والحرية (76%) كأحد أشكال الأصالة والمصداقية.

وقال عارف يحيى، رئيس قسم تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان لدى تيك توك لحلول الأعمال العالمية: «تغيرت اليوم آلية وشكل التجارة، وأصبح المستهلكون أكثر وعيًا من أي وقت مضى بنوع التجارب التي يتطلعون للحصول عليها من العلامات التجارية وكذلك نوع الاتصال الذي يتوقعونه منها، وإنهم بلا شك يعملون على إيصال هذه الرسالة للعلامات التجارية. وهنا يمكن للشركات تحقيق مكاسب كثيرة بالاعتماد على ما تقدمه منصة تيك توك، التي يشكل مجتمعها جوهر تجربة التسوق، وحيث يتوفر أمامها عدد لا محدود من الخيارات حول كيفية توسيع نطاق وصول علاماتها التجارية وبناء الثقة التي يتطلع إليها المستهلكون اليوم».

ومنذ إطلاقها، ساعدت منصة تيك توك للأعمال العديد من العلامات التجارية على تنمية أعمالها من خلال المحتوى الإبداعي على المنصة، مما أدى لزيادة الوعي والمشاركة من مجتمع تيك توك. وقد استفادت العديد من العلامات التجارية من صيغة المحتوى الفريدة على تيك توك لزيادة شعبيتها وإنشاء روابط حقيقية وتحقيق نتائج مجزية لأعمالها. حتى أن العلامات التي تبنت الاتجاهات الناشئة منذ البداية، سجلت نجاحًا كبيرًا في المبيعات بين عشية وضحاها، من منتجات العناية بالبشرة إلى أدوات المطبخ، مما يؤكد على قوة تيك توك كمنصة لبدء الأعمال ItStartsonTikTok#.

وتلتزم تيك توك بتقديم مزيد من الدعم للعلامات التجارية لتتمكن من الوصول إلى جمهورها المستهدف خلال فعالية الجمعة السوداء، وتحقيق تفاعل أقوى من المحتوى الذي تقدمه بطريقة تعود عليها بالفائدة.

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