أمازون ويب سيرفيسز توسّع نطاق برنامج «ريستارت» للتدريب المجاني على المهارات السحابية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، عن إطلاق البرنامج التدريبي على مهارات الحوسبة السحابية «ريستارت» (AWS re/Start) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدة الباحثين عن فرص وظيفية، أو الذين يتطلعون إلى تحسين مساراتهم المهنية، على بناء واكتساب مهارات تقنية في مجال الحوسبة السحابية، ومن ثم إتاحة المجال أمامهم للحصول على فرص وظيفية، من خلال ربطهم مع شركات محلية.

وانطلقت الجلسات الأولى من البرنامج، في كل من مصر ولبنان وتونس، ومن المقرر تنظيمها في البحرين خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في المنطقة، في إطار الجهود التي تبذلها أمازون لتزويد 29 مليون شخص حول العالم بإمكانية الوصول إلى جلسات تدريب مجانية على المهارات التقنية بحلول العام 2025، من خلال توفير برامج متنوعة.

ويركز برنامج «ريستارت» (AWS re/Start) على إعداد المشاركين وتدريبهم لشغل أدوار وظيفية في مجال الحوسبة السحابية والتكنولوجيا، وهو برنامج مجاني بدوام كامل لمدة 12 أسبوعاً مصمم للباحثين عن فرص وظيفية أو الذين يتطلعون إلى تحسين مساراتهم المهنية، ولا يتطلب تمتع المتقدم بخبرة في مجال التكنولوجيا.

ويوفر البرنامج للمشاركين تدريباً على مهارات وتقنيات الحوسبة السحابية، والتدريب المهني، وإعداد السيرة الذاتية، إضافة إلى تزويدهم بفرصة إجراء مقابلات وظيفية مع الشركات المحلية.

وبدعم وإشراف الموجهين المحترفين والمدربين المعتمدين، سيحصل المشاركون في البرنامج على فرصة اكتساب مهارات تقنية في مجالات مثل البرمجة، والشبكات، والأمان، وقواعد البيانات، من خلال التعلم القائم على محاكاة بيئات العمل الحقيقية، والمختبرات العملية، والمناهج الدراسية.

وتتعاون AWS في تقديم البرنامج التدريبي للمجموعات الأولى مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وشركة أيقن (IKEN) للتكنولوجيا الرقمية في مصر، و مؤسسة رواد التنمية في لبنان، وشركة (RBK) في تونس، وشركة (ثينك سمارت ThinkSmart) في البحرين.

كما يقوم البرنامج بتغطية تكلفة امتحان AWS المعتمد لممارسي الحوسبة السحابية، حيث يعمل الامتحان على تقييم المهارات السحابية التي اكتسبها المشاركون لمنحهم شهادات معترف بها على مستوى القطاع.

وعند الانتهاء من البرنامج، يمكن للمشاركين التقدم لوظائف الحوسبة السحابية للمبتدئين في مجالات مثل العمليات السحابية، ودعم البنية التحتية، والوظائف الأخرى الخاصة بدعم الأعمال التقنية.

وقال تيجاس فاشي، مدير الفريق العالمي لبرنامج (AWS re/Start) من أمازون ويب سيرفيسز: «نؤمن بأهمية البرامج التدريبية التي تستهدف تنمية المهارات في إحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ويسرنا توسيع نطاق برنامجنا»ريستارت«(AWS re/Start) ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نواصل فيها الاستثمار في مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية.

ويساعد هذا البرنامج الأشخاص الباحثين عن فرص وظيفية أو الذين يتطلعون إلى تحسين مساراتهم المهنية على تعلم مهارات تقنية والحصول على أدوار وظيفية في مجال الحوسبة السحابية.

كما يهدف إلى رفد المؤسسات في المنطقة بمجموعة من المواهب المحلية وأصحاب المهارات للاستفادة منهم في أدوار وظيفية مبتدئة في مجال الحوسبة السحابية. ومع استمرار التوجه نحو اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتطلع إلى توسيع البرنامج ليشمل المزيد من البلدان، والمساعدة في سد فجوة المهارات السحابية المطلوبة».

جدير بالذكر أن برنامج (AWS re/Start) شهد توسعاً على نحو ملحوظ في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقه عالمياً في عام 2019، حيث يتوفر البرنامج الآن في 52 مدينة عبر 25 دولة حول العالم - ولا يزال هذا العدد في ازدياد.

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