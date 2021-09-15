تراجع المخزونات الأمريكية يصعد بالنفط

المصدر: لندن – رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاضاً أكبر من المتوقع لمحزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم ووسط توقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.

وارتفع مزيج برنت الخام 1.08 دولار ما يوازي 1.5% إلى 74.68 دولاراً في التعاملات بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار ما يعادل 1.6% إلى 71.58 دولاراً للبرميل.

وقال مصدران في السوق، نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي صدرت أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت الأسبوع الماضي بعد أن تسبب الإعصار أيدا في إغلاق العديد من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية.

وانخفضت مخزونات الخام 5.4 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 3.5 ملايين برميل.

كما لقيت أسعار النفط دعماً من وكالة الطاقة الدولية التي ذكرت أمس الثلاثاء أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشاً، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط على مدى 3 أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

ولكن حد من مكاسب سعر النفط، انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو وتراجع إنتاج المصانع ككل.

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