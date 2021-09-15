تراجع نمو مبيعات التجزئة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

شهد معدل نمو مبيعات التجزئة في الصين تراجعاً حاداً في أغسطس بضغط من تأثير تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا على الاستهلاك، إلى جانب تراجع نمو الإنتاج الصناعي وسط اختناقات في سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة المواد الخام.

وأظهرت بيانات نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 2.5% فقط في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما جاء أضعف بكثير من معدل النمو الذي تم تسجيله في يوليو وبلغ 8.5%، والمعدل المتوقع عند 7%.

ونما الإنتاج الصناعي بشكل متوسط بنسبة بلغت 5.3% على أساس سنوي في أغسطس، إلا أنه جاء أيضاً دون النمو المسجل في يوليو وبلغ 6.4% وتوقعات الخبراء بنمو بـ 5.8%.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، قفز الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9% بعدما ارتفع 10.3% في الفترة من يناير إلى يوليو. وكان الخبراء يتوقعون نمواً 9%.

وأشارت تقارير إلى أن الاستثمار العقاري نما 10.9% في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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