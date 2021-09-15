انتعاش "اقتصاد الكسل" في الصين

المصدر: البيان

باتت خدمات التوصيل، التي تعرف عند الصينيين باسم اقتصاد الكسل، في الوقت الحالي، تغطي مختلف جوانب حياة المستهلكين، حيث أظهر "التقرير الإحصائي رقم 48 حول تطور صناعة الإنترنت في الصين" الصادر مؤخرًا عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني، أنه إلى حدود يونيو 2021، وصل عدد مستخدمي خدمات التوصيل عبر الإنترنت في الصين إلى 469 مليون شخص، بزيادة قدرها 49.76 مليون عن ديسمبر 2020. وهو النمو الأقوى زخما بين مختلف تطبيقات التجارة الإلكترونية في الصين.

وتوسعت خدمات التوصيل السريع في الوقت الحالي نحو المزيد من المجالات، مثل المشروبات والوجبات الخفيفة والفواكه والخضروات الطازجة والزهور والنباتات الخضراء والحيوانات الأليفة ومستلزمات رعاية الأطفال والأدوية والمعدات الرقمية والكتب، وغيرها من السلع التي يمكن توصيلها إلى المنزل في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتظهر بيانات ميتوان، إحدى أهم منصات التجارة الإلكترونية في الصين، بأن خدمات توصيل الزهور والأدوية قد حافظت على زخم نمو مرتفعا نسبيًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، متقدمة على عدة سلع أخرى.

وعلى منصةEle.me، زادت طلبات الأدوية الجاهزة بنسبة 10٪ على أساس شهري في يوليو وأغسطس من هذا العام، بنسبة 130٪ على أساس سنوي.

وقد أطلقت Ele.me خدمة التوصيل الليلي بالتعاون مع الصيدليات الكبرى، وتوفر خدمات التوصيل الصحي على مدار الـ 24 ساعة في ما يقرب من 5000 صيدلية في أكثر من 500 مدينة في جميع أنحاء البلاد، لتلبية احتياجات المستخدمين من الأدوية في وقت متأخر من الليل.

بالإضافة إلى إيصال البضائع، يمكن لمنصات التوصيل أيضًا تقديم الخدمات من خلال تزويد المستخدمين بخدمات التوصيل العاجلة داخل نفس المدينة عندما يكونون في عجلة من أمرهم ويحتاجون إلى توفير الوقت والجهد.

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