الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد أن أدت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة إلى ضبابيبة بشأن الإطار الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1804.30 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % لتسجل عند التسوية 1807.10 دولارات للأوقية.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكيين 0.1 % في أغسطس مخالفاً توقعات أشارت إلى زيادة قدرها 0.3 % وهو ما أثر سلباً على الدولار الأمريكي. وكانت تلك أصغر زيادة منذ فبراير وجاءت في أعقاب زيادة بلغت 0.3 % في يوليو.

وقد تعزز بيانات التضخم الرأي القائل بأن البنك المركزي الأمريكي قد يسير ببطء في إنهاء إجراءات الدعم الاقتصادي ويبقي على أسعار الفائدة منخفضة. ويستفيد الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلص تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 5.12 % إلى 1980.30 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020 بينما تراجع البلاتين 1.7 % إلى 944.26 دولاراً. وبلغت خسائر البلاديوم منذ بداية سبتمبر حوالي 20 %.

وصعدت الفضة 0.57 % إلى 23.85 دولار للأوقية.

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