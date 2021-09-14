تي بي لينك تطلق أول نظام «واي فاي 6 مزوّد خاصية الشبكة المتداخلة» الأول في العالم

المصدر: دبي – البيان

أطلقت شركة تي بي لينك كوربوريشن ليمتد أول نظام واي فاي 6 مزوّد خاصية الشبكة المتداخلة في العالم مع نظام أليكسا المدمج، المعروف باسم «ديكو فويس إكس 20».

ساهم التصميم الرائع للمنتج ومزايا المستخدم الممتازة في حصول ديكو فويس إكس 20 وتي بي لينك على جائزة الابتكار 2021 من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES).

ويعمل نظام ديكو فويس إكس 20 على إنشاء نظام واي فاي 6 مزوّد خاصية الشبكة المتداخلة مع إمكان تعريف الصوت أولاً عبر نظام أليكسا المدمج، بهدف تزويد العملاء شبكة واي فاي منزلية كاملة مع إمكان التحكم الصوتي. كما أنه يوفر تغطية واي فاي عالية السرعة وزمن وصول قياسياً منخفضاً في جميع أنحاء المنزل باستخدام أحدث تقنيات واي فاي 6 وتقنيات الشبكة المتداخلة.

ومع نظام أليكسا المدمج، أصبح بمقدور العملاء إدارة كل جانب من جوانب منازلهم الذكية من دون الحاجة إلى مكبر صوت ذكي منفصل. كما يعمل نظام واي فاي المزوّد خاصية الشبكة المتداخلة على تمكين العملاء من تشغيل الصوت بين وحدات نظام ديكو المختلفة، مع تحسين تجربة واي فاي وتجربة المستخدم الصوتية في جميع أنحاء المنزل.

وصرّح لوكاس جيانغ، المدير العام لشركة تي بي لينك الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: «لقد عملت تي بي لينك بكل جد وبلا تعب بهدف الجمع بين أجهزة واي فاي المزوّدة خاصية الشبكة المتداخلة وأجهزة المنازل الذكية، إذ إن التكامل بين نظام إنترنت الأشياء ونظام واي فاي سيعمل على تمكين العملاء من تحصيل المزيد من المزايا الفريدة الإضافية. وبدورها تلتزم تي بي لينك تزويد المستخدمين تجارب شبكة ذات تغطية كاملة، مع تحسين تجربة المنزل الذكي إلى أقصى قدر. ومن هنا تولينا تطوير نموذج ديكو فويس الماثل لاستكشاف مستقبل حياة المنازل الذكية. كما نتولى تقديم إمكان إدارة متكاملة لإنترنت الأشياء وأدوات التحكم الذكية واتصالات قائمة على الشبكة المتداخلة تغطي المنزل بالكامل مع أوجه حماية للشبكة المنزلية».

يتميز ديكو فويس إكس 20 بتقنية واي فاي 6 بهدف توفير سرعات واي فاي أعلى وإشارات أقوى وقدرة اتصال أكبر، كما تعمل سرعات شبكة واي فاي 6 فائقة السرعة على تمكين المستخدم من استغلال الأنشطة ذات النطاق الترددي الكثيف مثل البث فائق الدقة ومكالمات الفيديو والألعاب السحابية. كما تعمل تقنية الوصول المتعدد المتعامد بتقسيم التردد (OFDMA) على تحسين القدرة على دعم المزيد من الأجهزة على الشبكة إلى حد كبير، ويوفر نظام ديكو فويس إكس 20 تغطية واي فاي أوسع تصل إلى 4000 قدم مربعة (مجموعة من حزمتين) مع إشارات أقوى مزودة خاصية تحديد مجموعات الخدمة المتداخلة (BSS) وخاصية الترشيح المكاني لمعالجة الإشارات.

ويوفر نظام أليكسا المدمج تحكماً صوتياً وسمعياً من زاوية إلى زاوية، إلى جانب تغطية واي فاي للمنزل بالكامل، ومن هنا يعمل ديكو فويس على تحويل منزلك الذكي، بما يُتيح لك إدارة أجهزة المنزل الذكي لديك، مع إمكان معرفة حالة الطقس اليوم، وإجراء تغييرات على جدولك الزمني، ووضع قوائم التشغيل المفضلة لديك في قائمة الانتظار وما إلى ذلك من المزايا. فكل ما عساك فعله أن تسأل أليكسا.

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