«بنك أوف أمريكا»: برودة الشتاء ترفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

قال بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إنه قد يبكر هدفه لسعر نفط عند 100 دولار للبرميل إلى الأشهر الستة المقبلة من منتصف 2022 إذا جاء الشتاء بارداً أكثر من المعتاد، ومن المحتمل أن يقود ارتفاعاً في الطلب واتساع عجز الإمداد.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ العاشر من سبتمبر أيلول إن تزايد البرودة في الشتاء على المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يومياً، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يومياً وفقاً لهذا التصور.

وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولاراً للبرميل، متنبأً بأن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، ولكنه قال إنه يتوقع سعراً لبرنت عند 75 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود.

وقال البنك في المذكرة «نتوقع عُجوزاً متواضعةً على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك».

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