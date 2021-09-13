الأسهم الأوروبية ترتد عن 4 جلسات من الخسائر بدعم من مكاسب لأسهم شركات النفط والبنوك

المصدر: فرانكفورت - رويترز

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم، المرة الأولى في خمس جلسات بدعم من مكاسب لقطاعات البنوك والنفط والمرافق بفعل آمال بأن تعافياً اقتصادياً قوياً لمنطقة اليورو سيطغى على أخطار من تباطؤ عالمي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعاً 0.3 في المئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ولكن الأسهم الآسيوية هبطت في أعقاب أنباء عن حملة تنظيمية جديدة على الشركات الصينية.

وارتفعت أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد، ومن بينها البنوك والنفط والغاز والتشييد والمواد الأولية، ما بين 0.9 في المئة و2.8 في المئة في حين صعدت أسهم شركات المرافق 1.6 في المئة.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي ستصدر غداً الثلاثاء بعد أن أثارت قفزة في أسعار المنتجين الأسبوع الماضي شكوكاً بشأن رأي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في أن التضخم مؤقت.

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