الحكومة الأمريكية تبيع 20 مليون برميل من الاحتياطي البترولي إلى 8 شركات

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الحكومة وافقت على بيع نفط خام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد إلى ثماني شركات، ومن بينها إكسون وشيفرون وفاليرو، بموجب مزايدة مقررة لجمع أموال للميزانية الأمريكية.

وأضافت الوزارة إن البيع ليس له علاقة بتعطلات الطاقة الناتجة عن الإعصار أيدا الذي اجتاح الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وولاية لويزيانا، ولكن التوقيت قد يخفف بعض تلك الضغوط على الإمدادات.

وقالت الوزارة، في بيان مؤرخ في 10 سبتمبر ظهر على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه سيُجرى تسليم العقود التي يبلغ حجمها الإجمالي 20 مليون برميل من مواقع للاحتياطي البترولي الاستراتيجي في تكساس ولويزيانا في الفترة من أول أكتوبر إلى 15 ديسمبر.

وكانت 15 شركة قد تقدمت بعروض في المزايدة التي أعلن عنها في 23 أغسطس.

وجاء البيع مع ارتفاع أسعار النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوع فوق 70.60 دولاراً للبرميل وسط مخاوف بشأن المعروض بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار أيدا. وما زال نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري الأمريكي في خليج المكسيك، أو نحو 1.4 مليون برميل يومياً، متوقفاً منذ أواخر أغسطس.

وبلغ حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة 621.3 مليون برميل حتى 27 أغسطس.

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