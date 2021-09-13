مؤشر توبكس الياباني يبلغ قمة 3 عقود

المصدر: طوكيو - رويترز

سجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً في أواخر التعاملات، لترفع المؤشر توبكس لذروة ثلاثة عقود اليوم، بدعم من التفاؤل المحيط بتغيير رئيس الوزراء في البلاد، وتراجع الإصابات بكوفيد 19.

وسجل المؤشر توبكس ارتفاعاً، في آخر 20 دقيقة من التداولات، وأنهى الجلسة على صعود 0.29 في المئة، إلى 2097.71 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 1990. وساهم ذلك في مواصلته ارتفاعاً قوياً لثلاثة أسابيع، قدره 11 في المئة.

وصعد المؤشر نيكي 0.22 في المئة، إلى 30447.37 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في قرابة سبعة أشهر.

تأتي المكاسب، على الرغم من ضعف الأسهم العالمية ككل. ونزل مؤشر للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي، باستثناء اليابان، واحداً في المئة، بما يتماشى مع انخفاض وول ستريت يوم الجمعة.

وكان قطاع الحديد والصلب، الأفضل أداء على توبكس، وتلاه قطاع النفط ومنتجي الفحم، وأضافا 1.56 في المئة و1.48 في المئة على الترتيب، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وكان قطاع البنوك ثالث أفضل القطاعات أداء، ليرتفع 1.07 في المئة، إذ صعد سهم بنك شينسي لليوم الثاني، مسجلاً 12.99 في المئة، بعد عرض بلا دعوة، قدمته إس.بي.آي هولدينغز يوم الخميس.

كما ربحت شركات صناعة الرقائق، إذ قدمت طوكيو إلكترون وأدفانتست، أكبر دعم لنيكي، من حيث النقاط على المؤشر، لترتفع أسهم الشركتين 1.5 في المئة و1.98 في المئة على الترتيب.

على الجانب الآخر، كانت شركات صناعة معدات النقل، الأسوأ أداء على المؤشر توبكس، لتهبط 1.39 في المئة، بعد أن أعلنت تويوتا الأسبوع الماضي، عن فاقد إضافي للإنتاج 400 ألف سيارة، على مدى الشهرين الجاري والقادم.

ونزل سهم أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان، 1.65 في المئة، بينما تراجع سهم هوندا 1.28 في المئة، وهبط سهم نيسان 1.14 في المئة.

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