الألمنيوم يقفز لأعلى مستوى في 13 عاماً مسجلاً 3 آلاف دولار للطن

المصدر: لندن- بلومبرغ

ارتفع سعر الألمنيوم إلى 3 آلاف دولار للطن، في بورصة لندن للمعادن، أمس، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وسط توقعات بأن اضطرابات الإمدادات ستبقى لفترة طويلة، بينما يستمر الطلب في الارتفاع.

واصل المعدن الصعود، بعد أن ارتفع بنسبة 15 % خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وانخفض الإنتاج الصيني، وسط محاولات للحد من الانبعاثات والحفاظ على الطاقة، في حين أثار الانقلاب في غينيا، الدولة المنتجة للـ «بوكسيت»، مخاوف بشأن توريد المادة الخام المستخدمة في إنتاج الألمنيوم.

وقالت شركة «غولدمان ساكس غروب إنك»، إن المصاهر في الاتحاد الأوروبي، تواجه أيضاً ارتفاعاً في التكاليف، لكل من ائتمان الكربون، ومدخلات الطاقة التي بلغت مستويات قياسية.

وقال محللو شركة «غولدمان»، بمن فيهم جيف كوري: «في الصين، وبطريقة متزايدة في الاتحاد الأوروبي، تتزايد مخاطر السياسة على إمدادات الألمنيوم».

ولا يرى البنك أن الانقلاب الأخير في غينيا، كان له تأثير مادي على خام الـ «بوكسيت»، إلا أن مخاطر الصعود لا تزال قائمة، حيث يمكن أن تولد التوترات الإقليمية، المزيد من الاختناقات اللوجستية، على حد قولهم.

وفقاً للعديد من المشاركين في قمة «هاربور ألمنيوم» في شيكاغو، يتوقع البعض أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات لحل هذه المشكلات. ارتفع المعدن كثيف الاستهلاك للطاقة، بنحو الثلثين خلال العام الماضي.

ارتفع الألمنيوم بنسبة 2.6 %، إلى 3000 دولار للطن، وهو أعلى مستوى خلال يوم منذ عام 2008، في بورصة لندن للمعادن. جرى تداوله خلال جلسة أمس، بسعر 2999 دولاراً. وفي الصين، ارتفع المعدن بنسبة 5.3 % إلى 23785 يواناً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006.

ارتفع سهم شركة «ألمنيوم كورب أوف تشاينا ليمتد»، أكبر المصاهر في البلاد، بنسبة تصل إلى 12 % في هونغ كونغ.

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