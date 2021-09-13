«نوردستورم إنفست» الدنماركية لتجارة الطاقة تشهر إفلاسها

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

قدمت شركة نوردستورم إنفست الدنماركية لتجارة الطاقة طلباً لإشهار لإفلاسها، في ظل تزايد عدد الشركات التي تضررت من الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا.

وذكرت الجريدة الرسمية للحكومة الدنماركية، اليوم، أن الشركة قدمت يوم 7 سبتمبر الحالي طلباً إلى محكمة الإفلاس في مدينة أرهوس الدنماركية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من توقف نشاط عدد من موردي الطاقة في بريطانيا، مضيفة أن الأسعار القياسية للعقود الآجلة لكافة منتجات الطاقة في أوروبا بدءاً من محطات الطاقة وحتى الغاز الطبيعي والفحم جعلت من الصعب على العديد من شركات تجارة الطاقة التعامل مع هذه التطورات. وفي حين حققت بعض الشركات أرباحاً ضخمة، انهارت شركات أخرى بسبب تعاملها مع ارتفاع الأسعار بشكل خطأ.

وقال سورين كريستنسن فولدر أحد شركاء شركة الخدمات القانونية بيش ببروم، والذي عينته المحكمة لتصفية شركة نوردستورم إنفست إن الشركة «واجهت مواقف صعبة في سوق الكهرباء والتي تضررت منها ثم قررت إدارتها بعد ذلك وقف نشاطها».

وأشارت بلومبرج إلى أنه في اليوم الذي شهد إعلان إشهار إفلاس إحدى شركات تجارة الطاقة، أعلنت شركة الطاقة الألمانية آر.دبليو.إي ارتفاع أرباح قطاع تجارة الطاقة لديها خلال النصف الأول بنسبة 63% سنوياً إلى 525 مليون يورو (618 مليون دولار). كما حقق قطاع تداول الطاقة لدى شركة الطاقة السويدية فيتنفول زيادة في أرباحه خلال النصف الأول بنسبة 58% سنوياً، في حين أعلنت شركة يونيبر تراجع أرباحها من نشاط بيع وشراء الطاقة خلال النصف الأول من العام الحالي.

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