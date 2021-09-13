الصين تشغّل أول نظام ذكي لصيانة الطرقات السريعة

المصدر: البيان

قامت شركة جيانغسو القابضة للمواصلات الصينية بابتكار طريقة ذكية لصيانة الطرق السريعة، أطلقت عليها اسم "الصيانة الذكية المركزة"، يمكنها تقصير مدة صيانة رصيف قسم سوتشو من الطريق السريعة شنغهاي-نينغبو، البالغ طوله 23 كلم من 200 يوم إلى 15 يومًا فقط. وهو ما يوفر أكثر من 200 مليون يوان من التكاليف.

وتتمثل هذه الطريقة الذكية في الصيانة في منظومة من المكنات ذاتية القيادة، تعمل بنظام بيدو الملاحة عبر الأقمار الصناعية. وهي منظومة تعمل بسرعة قياسية وكفاءة عالية وبهامش خطأ عند تمهيد الأسفلت يقدر بـ 1 ملم، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعد هذا أيضًا أول تطبيق واسع النطاق لنظام الصيانة ذاتي القيادة في الصين. مما يشير إلى دخول الطرق السريعة الصينية إلى مرحلة "الصيانة الذكية".

يعد قسم سوتشو من الطريق السريعة الرابطة بين شنغهاي ونينغبو، أحد أنشط الطرق السريعة في الصين. حيث يشهد مرور قرابة 150 ألف سيارة في اليوم.

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