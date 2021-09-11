«بلاكستون» الأمريكية تتخلى عن توسيع نشاطها في الصين

المصدر: بكين- أ ف ب

تخلت شركة الاستثمار الأمريكية «بلاكستون»، عن خطة للاستحواذ على شركة التطوير العقاري الصينية «سوهو تشاينا»، مقابل 3 مليارات دولار.

وكانت «بلاكستون»، تأمل من خلال هذا المشروع، في توسيع وجودها في الصين، حيث تمتلك «سوهو تشاينا» أصولاً عقارية كبيرة، لا سيما في بكين، وفق ملف قدم إلى بورصة هونغ كونغ.

لكن عرضها كان خاضعاً لموافقة سلطة المنافسة الصينية، وخلص الطرفان إلى أنه لن يتم الوفاء بالشروط المسبقة في غضون الفترة الزمنية المحددة. وبحسب الوثيقة «اتفق الجانبان على عدم تقديم العرض».

ويبلغ عرض «بلاكستون» الذي قدمته في يونيو، 5 دولارات هونغ كونغي للسهم، بزيادة 30 % عن سعر الإغلاق في ذلك الوقت، ما قدر قيمة المجموعة بنحو 26 مليار دولار هونغ كونغي (3,3 مليارات دولار).

ووفق الوثيقة المقدمة في يونيو، كانت «بلاكستون» تمتلك في ذلك الحين «حوالي 6 ملايين متر مربع من العقارات في الصين».

لكن الخبر يأتي في وقت تشن بكين حملات صارمة على الممارسات الاحتكارية في قطاعات تتراوح من التجارة الإلكترونية إلى التعليم. ويمثل قطاع العقارات، بدوره، هدفاً لهذه الحملة، ما أدى إلى تعقيد جمع الأموال، وتسبب بصعوبات لشركات، مثل عملاق العقارات «إيفرغراند»، إحدى المجموعات الخاصة الأكثر مديونية في الصين.

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