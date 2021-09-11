ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة أمس الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات في ظل استمرار ضغط اضطراب سلاسل التوريد على تكاليف الإنتاج.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 3ر8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر في حال استبعاد السلع الأشد تقلباً مثل الطعام والطاقة بنسبة 6ر0% شهرياً و7ر6% سنوياً.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 6ر0% شهرياً فقط.

وأشارت بلومبرغ إلى وجود سلسلة من التحديات تدفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها مثل استمرار النقص في إمدادات المواد الخام واختناقات حركة الشحن وارتفاع تكلفة العمالة. وقد لجأ العديد من الشركات إلى تمرير هذه النفقات الإضافية إلى المستهلكين من خلال زيادة الأسعار خلال الشهور الأخيرة.

وكانت اللحوم والغاز الطبيعي للمساكن والكيماويات الصناعية والسيارات بين السلع التي سجلت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، في حين عكس الارتفاع في أسعار الخدمات ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتجميل والمعدات البصرية بنسبة 8ر7%.

يأتي الكشف عن بيانات مؤشر أسعار الجملة قبل أسبوع من نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الأسبوع المقبل، حيث يتوقع المحللون ارتفاعه بنسبة 4ر0% شهرياً و3ر5% سنوياً خلال أغسطس الماضي.

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