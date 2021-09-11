أمريكا تخطط لخفض انبعاثات الطيران 20 % بحلول 2030

المصدر: نيويورك - أ ف ب

عرضت إدارة الرئيس الأمريكي التي التزمت جعل مكافحة التغير المناخي أولوية، سلسلة جديدة من التدابير لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران التجاري بنسبة 20% بحلول العام 2030.

وينتج القطاع 11% من انبعاثات الناجمة عن وسائل النقل في الولايات المتحدة على ما أوضح البيت الأبيض في وثيقة نشرت أمس. وشددت الوثيقة على أنه «في حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية من شأن الانبعاثات الناجمة عن الطيران أن ترتفع مع ارتفاع رحلات الأفراد والبضائع».

وتريد الإدارة الأمريكية في مرحلة أولى تسريع إنتاج وقود الطيران من مصادر طاقة متجددة ليصل إلى ما لا يقل عن 11.4 مليار ليتر في السنة بحلول العام 2030.

ويعتبر اعتماد وقود غير احفوري من أكثر الوسائل طموحاً لخفض البصمة الكربونية لقطاع النقل الجوي.

وثمة أنواع عدة من الوقود غير الأحفوري فضلاً عن منتجات متطورة مركبة تستند إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين اللذين يكونان في الأساس ناجمين عن مصدر طاقة متجدد.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن خفضاً ضريبياً لهذه الغاية في إطار برنامج «بيلد باك بيتر» (إعادة البناء بطريقة أفضل) الذي لا يزال الكونغرس يناقشه.

وتريد أجهزة الرئيس الأمريكي تعزيز هذه الجهود مع عرض حوافز إضافية بينها ضمانات قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتمويل أبحاث.

وتريد الإدارة الأمريكية أيضاً بين إجراءات أخرى، تعزيز مشاريع البحث والتطوير حول خفض استهلاك وقود الطيران.

ووافقت شركات الطيران الأمريكية التي تعهدت جماعياً في مارس إنتاج ملياري غالون من الوقود من مصادر متجددة سنوياً بحلول 2030، على رفع هذا الهدف حسبما قال اتحاد «إيرلاينز أوف أمريكا» التي يمثلها.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعد برامج أخرى تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتتعلق بالطاقة الشمسية وبيع السيارات الكهربائية خصوصاً.

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