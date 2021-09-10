اليوان وعملات المخاطرة تحد من مكاسب الدولار

المصدر: لندن - رويترز

انخفض الدولار مع ارتفاع العملات المرتبطة بالنمو «عملات المخاطرة» بعد صعود اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع نتيجة أنباء تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ أول مرة منذ سبعة أشهر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وشي أجريا «مناقشة استراتيجية واسعة» شملت المجالات التي تتلاقى وتتباعد فيها المصالح والقيم. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين ركز على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وكوفيد 19.

وزاد اليوان 0.2% مقابل الدولار بعد تلك الأنباء، مبتعداً عن مستوى 6.50 يوان للدولار إلى 6.4387، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.35% إلى 0.7392 دولار، ويتجه إلى انخفاض أسبوعي 0.7%. كما عزز تحرك اليوان الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بما يقرب من 0.5% إلى 0.7141 دولار. وتميل كلتا العملتين إلى الاستفادة حينما تكون معنويات المخاطرة إيجابية.

وهبط الين الياباني 0.2% مقابل الدولار إلى 109.97 ينات، بينما لا يزال يتحرك في منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، 0.1% في اليوم إلى 92.421، غير أنه لا يزال في طريقه نحو ارتفاع أسبوعي 0.35%.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1838 دولار اليوم، وفي طريقه لانخفاض 0.35% خلال الأسبوع.

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