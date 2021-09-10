النفط يتقدم صوب 73 دولاراً بدعم شح الإمدادات الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع النفط صوب 73 دولاراً للبرميل، أمس، مدعوماً بتزايد المؤشرات على شح الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار أيدا، كما عززت آمال التجارة بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطرة.

ولا يزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري في منطقة الخليج الأمريكي، أو حوالي 1.4 مليون برميل يومياً، متوقفاً منذ أواخر أغسطس.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط «مع تأخر استئناف إنتاج الخام البحري، تشير الاحتمالات إلى أن تأثير أيدا سيظل قائماً في الأسابيع المقبلة».

وارتفع خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.7 % إلى 72.65 دولاراً، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.19 دولاراً بارتفاع 1.05 دولار أو 1.5 %.

وحصلت أسواق النفط والأسهم أيضاً على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئاً والمزيد من التجارة العالمية.

وخام برنت في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب طفيفة، وقد صعد نحو 40 % هذا العام، مدفوعا بتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وتعافي الطلب بعض الشيء من تأثير الجائحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز