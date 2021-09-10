الذهب يتجه لأول خسارة في 5 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار، مدعوماً برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبياً لدرء المخاطر المستمرة على النمو. لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في معاملات أمس 0.3% إلى 1800.40 دولار للأوقية. وبانخفاضه 1.4% منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت إن شراء الذهب يظل متواصلاً عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

وقال «النمو لا يزال حقاً مصدر قلق كبيراً للبنوك المركزية».

وارتفعت الفضة 0.54% إلى 24.20 دولاراً للأوقية، لكنها منخفضة 2% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 981.19 دولاراً. ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أغسطس بنزوله 4.2%.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 2189.33 دولاراً، لكنه تراجع أكثر من 9% خلال الأسبوع.

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