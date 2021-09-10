"غازبروم" تعلن اكتمال مشروع خط الأنابيب الروسي الألماني

المصدر: وكالات

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة الجمعة أن بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا "أُنجز بالكامل"، إثر ورشة استراتيجية تأخرت مرات عدة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أمريكية وتوترات جيوسياسية.

وقالت الشركة في رسالة نشرتها على قناتها على تطبيق "تلغرام"، "أثناء اجتماع تشغيلي صباحي في غازبروم، صرّح (المدير العام للمجموعة) أليكسي ميلر أن هذا الصباح عند الساعة 08,45 بتوقيت موسكو (05,45 ت غ)، أُنجز بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالكامل".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة، أن "غازبروم" تعتزم البدء بضخ الغاز عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2" اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن توقيت وصول الغاز الروسي إلى منظومة نقل الغاز الأوروبي سيعتمد على قرار السلطات المسؤولة في ألمانيا.

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