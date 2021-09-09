الشوكولاته الروسية إلى "العالمية"

المصدر: البيان

في إمكان روسيا نهاية هذا العام الدخول في نادي أكبر 10 دول موردة للشوكولاته في العالم، حيث ستصبح الشوكولاته الروسية أكثر شعبية من منافستها السويسرية.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "نوفوستي"، فإن روسيا يمكن أن تتجاوز سويسرا بإمدادات الشوكولاته هذا العام. وبناء على التقرير فإن روسيا يمكن أن تصعد من المركز الـ 11 وتدخل ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للشوكولاته.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات من القطاع الصناعي، إلى أن منتجات الشوكولاته الروسية يتم تصديرها إلى أكثر من 75 بلدا، وتعد دول من رابطة الدول المستقلة (دول سابقة في الاتحاد السوفيتي) في قائمة المشترين.

وتعتبر دولا مثل أوزبكستان وبيلاروسيا وأذربيجان والصين من أكبر المستوردين للشوكولاته الروسية. وخلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت إمدادات الشوكولاته الروسية وتجاوزت في 2020 حاجز الـ 300 ألف طن.

كذلك لفت التقرير إلى أن صادرات الشوكولاته من روسيا إلى الصين نمت بنحو 9 مرات على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث تعد روسيا الآن المورد الرئيسي للشوكولاته إلى الصين.

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