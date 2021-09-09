الألومنيوم إلى أعلى سعر منذ 13 عاماً

المصدر: لندن - د ب أ

ارتفعت أسعار الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 بعد الانقلاب العسكري في غينيا، والذي أثار المخاوف بشأن استقرار إمدادات خام الألومنيوم في الأسواق، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب العالمي على هذا المعدن.

وارتفع سعر الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للمعادن 1.8% ليزيد السعر الآن بنحو 90% عن مستوياته المنخفضة التي سجلها في أبريل الماضي مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

كان الجيش الغيني قد استولى على السلطة في البلاد، وأطاح بالرئيس ألفا كوندي يوم الأحد الماضي.

وتعتبر غينيا منتجاً رئيسياً لخام البوكسايت المستخدم في إنتاج الألومنيوم.

يذكر أن سعر الألومنيوم الذي يستخدم في كل شيء تقريباً، من مكونات السيارات إلى الأجهزة المنزلية وعلب المشروبات، قد ارتفع قبل انقلاب غينيا، مع زيادة الطلب الاستهلاكي وتعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات الجائحة.

ويتوقع محللون وصول السعر إلى أكثر من 3300 دولار للطن في وقت لاحق مع اشتداد نقص المعروض في مواجهة الطلب المتزايد.

وارتفع سعر المعدن في بورصة لندن للمعادن 1.8% إلى 2807 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

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