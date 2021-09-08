الذهب دون 1800 دولار

المصدر: لندن - رويترز

استقرت أسعار الذهب دون مستوى 1800 دولار، إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات قرب أقل مستوى فيما يزيد على أسبوع عند 1791.60 دولاراً الذي لامسه أمس. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1796.90 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار لذروة أسبوع مقابل نظراء رئيسيين مدعوماً بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي بتنامي إصابات (كوفيد19)، ما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1 % إلى 24.27 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1000.56 دولار وخسر البلاديوم 0.3 % إلى 2366.52 دولاراً.

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