منظمة التجارة العالمية تدعو لخفض الحواجز التجارية

المصدر: لندن - د ب أ

دعت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا ​الدول الأعضاء في المنظمة إلى خفض القيود التجارية.

وقالت أوكونجو إيويالا خلال حدث عقد عبر الإنترنت استضافه مركز «تشاتام هاوس» البريطاني للأبحاث اليوم الأربعاء إن التجارة تعتبر عاملاً حاسماً في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا.

استشهدت أوكونجو إيويالا بحالة مصنعي لقاحات «كوفيد 19»، قائلة إنهم يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية.

وقالت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إنهم يواجهون تهديدات القيود على الصادرات، مضيفة إن التجارة الحرة «قوة من أجل الخير».

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