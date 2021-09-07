تلحيم أنبوب الغاز الأخير من مشروع "التيار الشمالي 2".. فيديو

المصدر: البيان

أعلن مشغل مشروع "التيار الشمالي 2" شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن المتخصصين في بارجة فورتونا قاموا بلحام الأنبوب الأخير من السلسلة الثانية من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وتم لحم الأنبوب الأخير رقم 200858 بنجاح، وسيتم غمره في قاع بحر البلطيق في المياه الألمانية قريبا، وفق "سبوتنيك".

وقالت الشركة: "ستكون الخطوة التالية هي تنفيذ وصل لجزء من خط أنابيب الغاز الممتد من ساحل ألمانيا مع المقطع الممتد من مياه الدنمارك باستخدام طريقة التراكب فوق الماء. وبعد ذلك سيتم تشغيل خط أنابيب الغاز قبل نهاية العام الجاري".

وأكدوا أن "التيار الشمالي 2" سيساعد في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل لسوق الطاقة الأوروبية من الغاز الطبيعي وضمان إمدادات موثوقة وآمنة.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. وحاليا تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.

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