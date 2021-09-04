الدولار يهوي لأدنى مستوى في شهر والذهب يرتفع

المصدر: لندن - رويترز

هوى الدولار لأدنى مستوياته في شهر تقريباً مقابل عملات مناظرة رئيسية أمس فيما دعمت تراجعات الدولار ارتفاع أسعار الذهب.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات مناظرة، عند 92.207 بعد أن لامس في وقت سابق 92.151 للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس.

كما استقر اليورو تقريباً عند 1.1878 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس عند 1.1884 دولار، بدعم من ارتفاع التضخم في المنطقة لأعلى مستوى في عشر سنوات وخطاب يميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع بشأن السياسات في التاسع من سبتمبر.

وارتفع الدولار معظم الشهر الماضي بفضل توقع أن التقليص قد يكون وشيكاً، حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في الولايات المتحدة، مما للمفارقة يعطي العملة دفعة إضافية بسبب دورها كملاذ آمن.

لكن مؤشر الدولار تراجع بعد أن بلغ أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر عند 93.734 في 20 أغسطس، إذ بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي يشيرون إلى أن انتشار الفيروس قد يرجئ تشديد السياسات.

تقليص التحفيز

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي في ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي قبل أسبوع إن تقليص التحفيز ما زال ممكناً هذا العام، لكن ما من عجلة لرفع أسعار الفائدة لاحقاً، مما دفع الدولار للانخفاض أكثر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.7416 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 0.7417 دولار أمريكي.

وربح الدولار النيوزيلندي 0.22% إلى 0.7127 دولار أمريكي بعد أن زاد لأعلى مستوياته منذ 16 يونيو عند 0.7129 دولار.

وأضافت العملة الأمريكية 0.07% إلى 110.01 ينات، لتتماسك قرب مركز نطاق تداولها منذ أوائل يوليو ودون أن تظهر رد فعل على قرار رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بالتنحي عن منصبه في نهاية الشهر.

وصعدت أسعار الذهب أمس مدعومة بضعف الدولار وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وانخفض 0.2% في الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.80 دولاراً.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.96 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 1001.66 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2415.49 دولاراً.

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