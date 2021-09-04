المصدر: (بروكسل - د ب أ)

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة أمس، تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي، على خلاف التوقعات بعد ارتفاعها خلال الشهرين السابقين.

وانخفضت مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال يوليو الماضي 2.3% شهرياً، بعد ارتفاعها 1.8% خلال يونيو الماضي. وتوقع المحللون زيادة المبيعات في يوليو الماضي 0.1%.

وتراجعت مبيعات الغذاء والمشروبات ومنتجات التبغ 0.7% خلال يوليو الماضي، ومبيعات السلع غير الغذائية 3.5%، كما تراجعت مبيعات وقود السيارات والمتاجر المتخصصة 1.6%.

وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، 3.1% بعد زيادتها 5.4% سنوياً خلال يونيو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات 4.8% سنوياً.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي تراجعت مبيعات التجزئة خلال يوليو الماضي 1.9% شهرياً، وزادت 3.8% سنوياً.

وانتهى تعافي مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي، بعد تراجع حاد مقارنة بالشهر السابق، بحسب ميشيل تران المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

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