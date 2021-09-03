المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات حركة ناقلات النفط في العالم التي جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء تراجع تدفقات النفط الخام من 30 دولة ومنطقة على مستوى العالم في الشهر الماضي، في الوقت الذي وافق فيه تجمع «أوبك بلس» للدول المصدرة للنفط على زيادة إنتاجها في الشهر الحالي بمقدار 400 ألف برميل يومياً.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن بيانات حركة النقل تشير إلى تراجع تدفقات النفط من هذه الدول والمناطق بنحو 630 ألف برميل يومياً، وهو ما بدد الزيادة الطفيفة في تدفقات الخام في يوليو الماضي.

وقالت «بلومبيرغ» إن هذه الأرقام تظهر حقيقة تذبذب مسار الزيادة الفعلية للإمدادات العالمية للنفط، والصعوبات التي تواجهها بعض الدول النفطية. وكان التراجع الأكبر في التدفقات من نصيب نيجيريا وكازاخستان.

وجاء تراجع الإمدادات من نيجيريا نتيجة اضطراب غير متوقع لعمليات الشحن في إحدى منشآت التصدير، وتراجعت في كازاخستان من خضوع بعض المنشآت النفطية الأساسية لعملية صيانة مخططة.

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