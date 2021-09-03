7.3% نمو تجارة الخدمات بالصين في 7 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت وزارة التجارة في الصين أن تجارة الخدمات في البلاد ارتفعت 7.3% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 2.81 تريليون يوان (حوالي 435.02 مليار دولار أمريكي).

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، بلغت صادرات الخدمات نحو 1.34 تريليون يوان، بزيادة 23.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2021، في حين بلغت قيمة واردات الخدمات 1.47 تريليون يوان، بانخفاض 4% عن العام السابق.

وخلال يوليو فقط، وصلت تجارة الخدمات في الصين إلى 431.9 مليار يوان، بزيادة 10.1% على أساس سنوي.

وقالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن تجارة الخدمات كثيفة المعرفة ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يوليو لتصل إلى نحو 1.29 تريليون يوان، بزيادة 11.8% على أساس سنوي، بواقع 45.8% من إجمالي تجارة الخدمات.

وزادت صادرات الخدمات كثيفة المعرفة 15.4% لتصل إلى 707.4 مليارات يوان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات الخدمات، بينما ارتفعت واردات الخدمات كثيفة المعرفة 7.6% إلى 582.3 مليار يوان.

وانخفضت التجارة في خدمات السفر في الأشهر السبعة الأولى من 2021 بنسبة 32.7% لتبلغ 429.9 مليار يوان، وذلك في ظل مواصلة البلدان في أنحاء العالم على اتخاذ تدابير صارمة لتقييد حركة المسافرين عبر الحدود.

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