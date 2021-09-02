افتتاح جسر كأس العالم وطريق سريع تحت الأرض في سيئول.. فيديو

المصدر: يونهاب

قالت حكومة مدينة سيئول أمس الأربعاء إنها افتتحت جسرا جديدا فوق نهر الهان وطريقا سريعا تحت الأرض، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الازدحام المروري المزمن في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة.

وقامت حكومة العاصمة ببث حفل الافتتاح عبر الإنترنت لجسر كأس العالم ونفق "سيوبو" السريع في غرب سيئول على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب في الساعة 11:30 صباحا، قبل 30 دقيقة من فتحهما أمام حركة المرور.

ويعد الجسر هو الجسر الحادي والثلاثين فوق نهر الهان، الذي يتدفق عبر عاصمة كوريا الجنوبية، كما ظهر الجسر في أغنية فرقة "بي تي إس" الأخيرة الصادرة بعنوان "باتر".

وتم بناء الطريق السريع البالغ طوله 10.33 كيلومترات والمكون من أربعة حارات تحت قسم من طريق "سيوبو" السريع الذي يربط بين أحياء "يانغ بيونغ دونغ" و"دوكسان دونغ".

ويتوقع المسؤولون أن تعمل الطرق الجديدة على تحسين حالة المرور في منطقة جنوب غرب سيئول، المشهورة بالزحام المروري الكثيف.

ويتم تشغيل ميزات الإضاءة الليلية في جسر كأس العالم ابتداء من مساء الأربعاء.

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