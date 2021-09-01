«أوبك بلاس» يؤيد زيادة تدريجية على إنتاج النفط

المصدر: لندن - أ ف ب

صادق أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط في تحالف «أوبك بلاس» على الاستراتيجية التي تم تحديدها منتصف يوليو الأربعاء، وستزيد بموجبها الإنتاجية بشكل تدريجي لدعم تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر بشدة من جراء تفشي كوفيد 19.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بعد اجتماع عقد في مقرها في فيينا الأربعاء، إن «أوبك بلاس» «تؤكد مرة أخرى التعديل التصاعدي للإنتاج الشهري الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يومياً لشهر أكتوبر».

وهذا القرار الذي لم يكن مفاجئاً للعديد من مراقبي السوق، هو تجديد لاستراتيجية التحالف التي فعّلت في 18 يوليو وهي زيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس بمقدار 400 ألف برميل يومياً. وبهذه الوتيرة، يفترض أن يعود 5.4 ملايين برميل يومياً لا يستخرجها الكارتل راهنا، إلى الأسواق بحلول خريف 2022.

أساسيات السوق

وقالت «أوبك بلاس»: «رغم أن جائحة كوفيد 19 ما زالت تتسبب في إحداث حالة من عدم اليقين، فإن أساسيات السوق تعززت».

وقال هان تان من مجموعة «إيكسينيتي»: إن زيادة في الإنتاج «يفترض أن تساعد أيضاً في الحفاظ على التماسك بين الأعضاء الرئيسيين في التحالف عبر وضع حد للمشكلات السياسية التي شهدتها الاجتماعات الكبرى في الماضي القريب».

ونقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك قوله: «إن شركات (النفط الروسية) تستعيد إنتاجها بسلاسة مع احترام التزاماتها، لكنها تقول أيضاً إنها تستطيع القيام بذلك بشكل أسرع وبكميات أكبر».

نهاية الرفض

ومن خلال الاستمرار في استراتيجيتها الحكيمة، لن يتمكن الأعضاء الـ23 من مخالفة توقعات المحللين أو أن يخضعوا لضغوط واشنطن.

ودعا البيت الأبيض بشكل غير مباشر إلى زيادة أكبر في إنتاج التحالف من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يلقي بثقله على سعر الوقود الأمريكي.

وشرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان في 11 أغسطس أن أعضاء الكارتل بقيادة السعودية وروسيا لا يبذلون «ما يكفي» من الجهود لتحفيز إنتاج النفط، ما يهدد الانتعاش الاقتصادي وأسعار الوقود.

لكن عوامل أخرى سادت داخل الكارتل، خصوصاً انتشار وباء «كوفيد 19» المرتبط بالمتحورة دلتا في الهند في الربيع وبدرجة أقل في الصين خلال الصيف.

وفي مؤشر إضافي إلى ضرورة الامتناع عن الإسراع في زيادة الإنتاج، أنهت أسعار نوعي النفط المرجعيين شهر أغسطس على انخفاض، للمرة الثانية فقط منذ أكتوبر 2020.

وتفاعل سعر كل من برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط، بقرار «أوبك بلاس»، وانخفض بحوالي 0.50 % قرابة الساعة 16.15 بتوقيت غرينتش.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز