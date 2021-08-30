"سانغ يونغ" للسيارات المتعثّرة مستمرّة في البحث عن مشترٍ جديدٍ

المصدر: يونهاب

تعتزم شركة سانغ يونغ موتور للسيارات الكورية الجنوبية، التي تمر بضائقة مالية، تلقي عروض الاستحواذ حتى منتصف سبتمبر، حيث من المتوقع أن يكون هناك سباق في اتجاهين بين مستثمرين محليين، وفقا لما أفادت به مصادر في الصناعة الكورية الجنوبية أمس الأحد.

وتخطط الشركة لتلقي عروض من المشترين المحتملين حتى الخامس عشر من سبتمبر. حتى الآن، قد قدم ما يبلغ مجموعه 11 مستثمرًا من الداخل والخارج خطابات للاستحواذ على سانغ يونغ.

ومن بين المرشحين الرئيسيين توجد مجموعة إس إم، التي تتراوح أعمالها من الإنشاءات إلى تصنيع قطع غيار السيارات، وشركة إديسون موتور Edison Motors، التي تعاونت مع صندوق الأسهم المحلي الكوري لتحسين حوكمة الشركات (KCGI).

وفي أبريل، تم وضع الشركة تحت الحراسة القضائية للمرة الثانية بعد خضوعها لنفس العملية قبل عقد من الزمن. وتأتي الخطوة في الوقت الذي فشلت فيه الشركة الأم الهندية ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة، في جذب مستثمر بسبب جائحة كوفيد-19 الممتدة بالإضافة إلى وضعها المالي المتدهور.

وقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 15% في الفترة ما بين يناير إلى يوليو من العام الجاري إلى 48,229 سيارة من 56,846 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتتكون تشكيلتها من سيارات الدفع الرباعي من طرازات تيفولي وكوراندو وريكستون وريكستون الرياضية.

وكانت سايك موتورز الصينية قد استحوذت على 51% من سانغ يونغ في 2004، ولكنها تخلت عن سيطرتها على الشركة في 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستحوذت ماهيندرا على 70% من الشركة مقابل 523 مليار وون، وتمتلك الآن 74.65% من أسهم الشركة التي تركز على سيارات الدفع الرباعي.

تخطط سانغ يونغ لتجديد خط إنتاجها وتطوير ما لا يقل عن خسة نماذج من السيارات الكهربائية خلال السنوات الأربع المقبلة. وتهدف حاليا إلى إطلاق أولى سياراتها الكهربائية، كوراندو إيموشن، في السوق الأوروبية بحلول أكتوبر المقبل.

وفي محاولة لتقديم المساعدة الذاتية بدأ موظفو الشركة البالغ عددهم 4,700 موظف في أخذ إجازات غير مدفوعة لمدة عامين بالتناوب في يوليو، مع قبول تمديد خفض الأجور وتعليق مزايا الرعاية الاجتماعية حتى يونيو من العام 2023.

وكانت الشركة قد قررت بيع خط إنتاجها في بيونغ تيك على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، والبحث عن موقع جديد لبناء خط تجميع جديد لسياراتها الكهربائية.

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