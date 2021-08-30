«إيدا» يجبر شركات على خفض إنتاج النفط 91 %

المصدر: (لويزيانا - بلومبرغ)

بدأت شركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مصافي تكرير خليج المكسيك، وولاية لويزيانا الأمريكية تعطيل الإنتاج تزامناً مع قدوم إعصار «إيدا».

استناداً إلى أحدث توقُّعات المركز الوطني للأعاصير، سيصل «إيدا» إلى اليابسة بالقرب من نيو أورليانز في وقت مبكر من اليوم. وجرى خفض إنتاج الخام، بحوالي 1.65 مليون برميل يومياً، أو 91 % من إنتاج الخام، و85% من إنتاج الغاز، وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

بالنسبة لطاقة التكرير؛ فقد جرى خفض حوالي 1.9 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير- بما يعادل حوالي 10% من إجمالي طاقة الولايات المتحدة - كما خُفِّضت معدلات إنتاج في مصانع على طول نهر المسيسيبي.

وعطلت شركة شيفرون كورب جميع منصات النفط والغاز الطبيعي؛ وبدأت شركة إكسون موبيل في إجلاء الأفراد من منصتها هوفر، وخفضت «بي بي دي» معدلات الإنتاج عند مستوى 190 ألف برميل يومياً في موقع تشالميت.وشرعت شركة «شل» في إيقاف إنتاج 230 ألف برميل يومياً في موقع نوركو.

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