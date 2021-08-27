تعافي أداء البنوك الكبرى في الصين مع زيادة الطلب على القروض

المصدر: بكين- د ب أ

واصلت البنوك الكبرى في الصين تعافيها بعدما عانت من أكبر تراجع لأرباحها خلال عشر سنوات العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحسن أداء البنوك الصينية خلال النصف الأول من العام الحالي جاء بفضل زيادة الطلب على القروض وتحسن قيمة الأصول وخروج الاقتصاد الصيني ككل من تداعيات جائحة كورونا.

وأعلن البنك الصناعي التجاري الصيني، وهو أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول، اليوم الجمعة، ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.9% سنوياً في حين زادت أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 15% خلال نفس الفترة.

وتراجعت مخصصات تغطية خسائر القروض لدى البنوك الصينية خلال العام الحالي بنسبة 1% رغم تضرر البنوك من ارتفاع القروض المتعثرة نتيجة اضطراب القطاع العقاري. وارتفع صافي أرباح بنك التشييد الصيني بنسبة 11% سنوياً خلال النصف الأول من العام الحالي.

كان القطاع المصرفي الصيني الذي تبلغ قيمة أصوله 52 تريليون دولار، استفاد من أسرع نمو اقتصادي منذ 14 عاماً، وذلك بعد أن أصبح على الخط الأمامي لمساعدة ملايين الشركات المتعثرة المتضررة من جائحة كورونا. واتجهت البنوك الصينية الآن نحو التركيز على نمو أكثر عقلانية للائتمان وإدارة المخاطر في الوقت الذي جدد فيه الرئيس الصيني شي جين بينج حملته للحد من نفوذ القطاع العقاري بهدف ضمان الاستقرار المالي للبلاد.

وإجمالاً، سجلت البنوك التجارية في الصين زيادة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11% سنوياً، في حين استمر تراجع معدل الديون المتعثرة للربع الثالث على التوالي إلى 1.76% من إجمالي القروض بنهاية يونيو الماضي.

وارتفع صافي أرباح البنوك الصينية خلال الربع الثاني بنسبة 23.4% سنوياً، بحسب بيانات هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية.

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