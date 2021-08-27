تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين في أغسطس لأدنى مستوى في 10 سنوات

المصدر: نيويورك - رويترز

أظهر استطلاع رأي أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من عشرة أعوام في أغسطس، إذ استمر تدهور آراء المستهلكين بشأن توقعاتهم المالية الشخصية.

وقالت جامعة ميشيجان، إن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 70.3 في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر2011، من القراءة النهائية ليوليو عند 81.2.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 70.7. ولم تتغير القراءة النهائية لأغسطس كثيراً عن القراءة الأولية التي بلغت 70.2 في وقت سابق من هذا الشهر.

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