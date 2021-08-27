سهم «سبورت دوت كوم» يقفز 194%

المصدر: نيويورك - وكالات

صعد سهم شركة «سبورت دوت كوم» في «وول ستريت» أمس بنسبة 194.4% ليصل إلى 58 دولاراً، بقيمة سوقية 1.4 مليار دولار، مع مواصلة مستثمري التجزئة المراهنة على الشركات الصغيرة، ما دعم الصعود الحاد للسهم.

وقام المستثمرون عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمنتديات بالترويج لسهم شركة البرمجيات التي يقع مقرها في لوس أنجلوس والتي تساعد الشركات على إدارة الدعم الفني ودعم العملاء.

وقفز حجم التداول على سهم «سبورت دوت كوم» بأكثر من 400% مقارنة بمتوسط ثلاثة الأشهر، مع اهتمام مستثمري التجزئة بالسهم الذي تعرض لرهانات هبوطية من جانب صناديق تحوط في الشهر الماضي.

ومن بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن، ارتفع سهم «سبورت دوت كوم» بنسبة تتجاوز 300%.

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