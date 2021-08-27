أسعار الألومنيوم تقفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

المصدر: لندن-د ب أ

ارتفعت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن أمس، لتسجل أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد قرار السلطات الصينية بفرض قيود جديدة على الإنتاج للتقليل من استهلاك الطاقة.

وطالبت السلطات في مدينة تشانججي، بإقليم شينجيانج، الذي يتمتع بحكم ذاتي، خمسة مصانع ألومنيوم بتخفيض الإنتاج اعتبارًا من أغسطس الجاري، في إطار الحملة التي تقودها الحكومة الصينية للسيطرة على القطاع كثيف الطاقة، حسبما أفادت بورصة شنغهاي للمعادن، نقلاً عن بيان للحكومة المحلية.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صناعة الألومنيوم في الصين تواجه تغيرات ضخمة، إذ يبدو أن حملة بكين لمكافحة التلوث ستنهي سنوات من التوسع في الطاقة الإنتاجية.

كما أثرت أزمة الطاقة الموسمية على منتجي المعادن في مقاطعات جنوب الصين، مما أدى إلى استنزاف العرض في وقت يزداد فيه الطلب.

وانخفض المخزون بشكل حاد في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة لندن للمعادن خلال الأشهر الأخيرة، بينما تم تداول عقود التسليم القريبة بعلاوة متزايدة على العقود الآجلة في البورصتين.

وارتفع مخزون الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.4 % خلال تعاملات أمس، حيث قدم الفارق بين السعري الفوري والسعر الآجل حافزًا للمساهمين للتلاعب بأسهم البورصة، لكن المخزونات لا تزال بالقرب من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد انخفاض شبه مستمر منذ أواخر مارس.

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