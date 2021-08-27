750 مليون دولار مكافأة الرئيس التنفيذي لـ«أبل»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تلقى الرئيس التنفيذي لمجموعة أبل تيم كوك مكافأة بقيمة 750 مليون دولار ما يعكس أداءه لدى عملاق التكنولوجيا الأمريكي في سنواته العشر على رأس المجموعة، حسب ما أظهرت بيانات أرسلت إلى هيئة ناظمة.

البيانات التي أودعت الخميس هيئة الأوراق المالية والبورصات أظهرت أن المكافأة التي تلقاها كوك كانت عبارة عن خمسة ملايين سهم في أبل، حصل عليها نقداً في ما بعد.

وتأتي المكافأة في إطار برنامج أسهم طبق في 2011 حينما تولى كوك منصب الرئيس التنفيذي قبيل وفاة المؤسس المشارك لأبل ستيف جوبز.

وارتفعت قيمة أسهم أبل السوقية بشكل كبير، وتقدر قيمة عملاق وادي سيليكون في كاليفورنيا بأكثر من 2,4 تريليون دولار.

ولا يزال كوك يمتلك 3,2 ملايين سهم في أبل تبلغ قيمتها 483 مليون دولار بحسب القيمة الحالية.

وتقدر مجلة فوربز ثروته الصافية بـ1,4 مليار دولار، ما يعد دون ثروات مسؤولين آخرين في قطاع التكنولوجيا بوادي سيليكون.

تولى كوك العديد من المناصب لدى أبل قبل أن يخلف جوبز في منصب الرئيس التنفيذي.

خلال قيادته توسعت أنشطة مصنع هواتف آيفون لتدخل قطاعات جديدة من المحتوى الرقمي والاشتراكات، بهدف تنويع مصادر العائدات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز