«هواوي» تتيح قنوات دخل جديدة لمطوري التطبيقات بنظام الأندرويد

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هواوي عن تقديم دعمها لمنصة «إعلانات هواوي»HUAWEI Ads، وهي سوق الإعلانات المبرمجة التي تتيح لمطوري التطبيقات زيادة تدفقات أرباحهم بشكل ملفت داخل التطبيق، لتشمل كافة مستخدمي الهواتف المحمولة بنظام الأندرويد.

كما توفر منصة «إعلانات هواوي» HUAWEI Ads للمطورين طريقة سهلة وفعالة لجعل تطبيقاتهم مفتوحة أمام إعلانات الطرف الثالث، في حين أنها تضع في متناول المعلنين فرصة لشراء عدد مرات ظهور إعلاناتهم على أجهزة هواوي ذات قاعدة المستخدمين العالمية.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: «لقد نالت منصة»إعلانات هواوي«HUAWEI Ads العديد من ردود الفعل الإيجابية، وعليه زادت طلبات المطورين لتزويدهم بمزيد من الطرق المبتكرة التي تمكّنهم من زيادة الإيرادات داخل التطبيقات المتواجدة على منصات الهواتف المحمولة الأخرى». وتابع قائلاً، «اليوم، بفضل إطلاق النسخة الأحدث من منصة HUAWEI Ads Publisher Service، سيحظى المطورون بفرصة دمج المحتوى الإعلاني عالي الجودة في تطبيقاتهم المشغّلة على أجهزة الأندرويد وجميع الأنواع الأخرى المشغلة بنظام الأندرويد».

وتدعم منصة «إعلانات هواوي» HUAWEI Ads مجموعة متنوعة من تنسيقات وأنماط وسائط الإعلام، بما فيها، الإعلانات الأصلية وإعلانات المكافآت واللافتات والإعلانات البينية وإعلانات «سبلاش». تبلغ نسبة توزيع الإيرادات الاعتيادية 70-30% لصالح الناشرين، في حين أنه من المرتقب أن يستلم الناشرون 80% طوال الفترة المتبقية من عام 2021.

وقال شياو، «تمثل سوق تطبيقات الهاتف المحمول بيئة عالية التنافس، ولهذا يحتاج المطورون إلى أكثر من طريقة لزيادة الإيرادات وتحقيق الربح.» وأضاف بالقول، «باستخدام منصة إعلانات هواوي HUAWEI Ads، سيكون بمقدور هؤلاء الاستفادة من شبكة واسعة تضم المعلنين الذين يتطلّعون للوصول إلى قاعدة مستخدمي أجهزة الأندرويد.

وبفضل تكنولوجيا التتبع وتأسيس ملف المستخدم الشخصي، الأكثر تطوراً لدينا، فهذا يتيح نشر وإيصال إعلان العميل إلى الجمهور المستهدف بدقة عالية. ونحن على ثقة بأن المطورين الذين يختارون التعامل مع منصة إعلانات هواوي HUAWEI Adsبإمكانهم التطلع إلى نسب إشغال عالية ونسب إعلانية جذابة».

ولأن خصوصية المستخدم تعتلي سلم أولوية هواوي، حرصت على أن تكون الإعلانات التي يتم نشرها على منصاتها بعيدة عن كونها تطفلية. ولبلورة ذلك على أرض الواقع، طوّرت هواوي خيار إلغاء الاشتراك لمنع عرض الإعلانات المخصصة، لأولئك الذين لا يرغبون بمشاهدتها، كما تحتوي المنصة على خيار إعادة ضبط (OAID)، وهو معرّف الإعلانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز