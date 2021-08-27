«شنايدر إلكتريك» تحتل المرتبة الأولى في مجال الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

حلّت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، في المرتبة الأولى على مستوى قطاعها في قارة أوروبا، لأدائها في مجال الاستدامة، بحسب تصنيف وكالة (فيجيو إيريس (Vigeo Eiris، وكالة التصنيف الأوروبية الرئيسة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وهي جزء من مجموعة موديز Moody’s Group.

إضافة إلى ذلك، تم تصنيف شنايدر إلكتريك ضمن أكثر الشركات استدامة في العالم في المراجعات نصف السنوية لمؤشر FTSE4Good، ومؤشر Euronext Vigeo Eiris، والخاصة بقياس أداء الشركات التي تتبع ممارسات قوية، في ما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وكانت شنايدر إلكتريك، قد صنفت في وقت سابق من العام، الشركة الأكثر استدامة في العالم في عام 2021، في تصنيف مؤسسة «كوربوريت نايتسCorporate Knights» السنوي، لأكثر 100 شركة مستدامة في العالم.

ويُعد التصنيف الأخير الذي حظيت به شركة شنايدر إلكتريك من قبل وكالة (فيجيو إيريس (Vigeo Eiris، وإدراجها في مؤشر FTSE4Good، دليلاً على الجهود المستمرة للمجموعة لتعزيز الاستدامة، والتي يمكن ملاحظتها من خلال تقريرها الأخير عن التقدم نصف السنوي. وتعمل شنايدر على تطوير وتعزيز أهدافها لتأثير الاستدامة 2021-2025، التي تم إطلاقها في يناير من هذا العام.

وسلط التقرير الضوء على بعض النجاحات الرئيسة لمجموعة شنايدر، مثل انضمام 91 ٪ من أكبر 1000 مورد لها إلى «مشروع زيرو كربون Zero Carbon»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعملياتهم بحلول عام 2025.

وحتى الآن من هذا العام، ساعدت شنايدر أيضاً عملاءها على توفير وتجنب 302 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2018، وتواصل دعم عملائها في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

ويضع التصنيف شنايدر إلكتريك في المرتبة الأولى في قطاع المكونات والمعدات الإلكترونية بين أفضل الشركات في أوروبا، بدرجة 71 من 100 (مقابل متوسط قطاع 39 من 100)، وبزيادة بمقدار خمس نقاط عن العام السابق.

وتجري وكالة (فيجيو إيريس Vigeo Eiris) تقييمها كل عامين، بناءً على معلومات تغطي 23 مجال اهتمام، تتراوح من تغير المناخ والصحة والسلامة والقضايا البيئية إلى حقوق الإنسان والعمل. ونتيجة لهذا التصنيف، تم إدراج شنايدر إلكتريك في مؤشرات Euronext V.E: World 120، وEurope 120، وEurozone120، وFrance 20، والتي تضم الشركات المدرجة ذات التصنيف الأعلى من حيث أدائها في مسؤولية الشركات.

إضافة إلى ذلك، حلت شنايدر إلكتريك أيضاً ضمن سلسلة مؤشر FTSE4Good، التي تصنف الشركات الكبرى مرتين سنوياً من حيث ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات (ESG) والشفافية، وذلك للعام السادس بعد مراجعة النصف الأول من عام 2021 لمؤشر FTSE4Good. وسجلت المجموعة 4.5 من 5 نقاط، مقارنة بمتوسط قطاع قدره 2.1، وحافظت على نقاطها مقارنة بالعام السابق.

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