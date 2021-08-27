«بيتكوين» تهبط دون 47 ألف دولار

المصدر: لندن - وكالات

تراجع سعر «بيتكوين» خلال تعاملات، أمس، بحوالي 4% لتتداول دون مستوى 47 ألف دولار، رغم تجاوزها حاجز 50 ألف دولار الأسبوع الماضي.

وسجلت العملة الافتراضية تراجعاً بنحو 3.9% لتصل إلى 46811.75 دولاراً خلال التعاملات، أمس، وفي الوقت نفسه تراجعت الإثيريوم بنحو 3.6% مسجلةً 3101 دولار، وكذلك الربيل بنسبة 4.28% إلى 1.11 دولار.

ووفقاً لبيانات «باي بيتكوين ورلدوايد» التي نقلها «كوين تليجراف» تم الاستحواذ على نحو 6% من المعروض من عملة بيتكوين المشفرة من قبل مديري الأصول والشركات، مما يشير إلى تزايد حيازة العملات الافتراضية.

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