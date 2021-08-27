الصين تسعى لتحقيق الأهداف الاقتصادية رغم الوباء

المصدر: بكين - الوكالات

أفاد الرئيس الصيني «شي جين بينج» في مقال بصحيفة الشعب اليومية أمس نقلته «بلومبيرغ» أن الصين سوف تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية المحددة لهذا العام، رغم فرض القيود الصارمة لاحتواء الفيروس.

وأكد في تصريحاته أهمية بناء مناطق ريفية «مزدهرة»، مشيراً إلى أن التنمية الصناعية هي الأولوية القصوى لجهود النهوض بالريف الصيني.

وأضاف أنه يتعين على الحكومات المحلية تعزيز البنية التحتية الريفية وأنظمة الخدمات العامة، فضلاً عن سد الثغرات في خدمات الصحة العامة وإرساء أسلوب حياة صحي وصديق للبيئة.

وجاءت تلك التصريحات وسط إشارات تباطؤ التعافي الاقتصادي بالصين، نتيجة تأثير الإصلاحات التنظيمية واسعة النطاق بمختلف القطاعات الرئيسية، والقيود الوبائية الصارمة.

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