الدولار يرتفع من أدنى مستوى في أسبوع

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع أمس بدعم من بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب 1.35 % في سوق هادئة، حيث التركيز منصب بقوة على الإشارات التي قد يبعث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ندوة جاكسون هول السنوية.

تنطلق الندوة في وقت لاحق عبر الإنترنت، لكن الحدث الرئيسي هو كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي، التي سيلقيها اليوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تشير إلى الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي تقليص تحفيزه النقدي.

وشهدت أسواق السندات عمليات بيع كبيرة أول من أمس الأربعاء، مما يرجع جزئياً إلى سعي المستثمرين لتقليص احتمالات الخسارة قبيل كلمة باول، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10سنوات إلى ذروة أسبوعين تقريباً.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، إلى 92.86 بعد أن نزل إلى 92.801 للمرة الأولى منذ 17 أغسطس. وسجل مقابل اليورو 1.1775 دولار، وهو نفس مستوى أول من أمس والأدنى في أسبوع.

وأدت مؤشرات على بدء تقليص التحفيز هذا العام إلى رفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر عند 93.734 يوم الجمعة الماضي.

ونزلت العملة الأمريكية 0.15% أمام الين، لكنهما يتحركان قرب مركز نطاق تداولهما منذ أوائل يوليو.

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