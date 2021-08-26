«العالمية القابضة» تبحث عن فرص استثمارية في تركيا

المصدر: دبي- سيد صالح

تبحث «العالمية القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي، عن فرص استثمارية في تركيا بقطاعات تتضمن الرعاية الصحية، الصناعة ومعالجة المواد الغذائية، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز»، نقلاً عن مقابلة مع سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأفاد شعيب بأن وفداً من «العالمية القابضة» سيزور تركيا هذا الأسبوع لاستكشاف الفرص الاستثمارية.

وقال شعيب: «بمجرد أن تنفتح أمامنا سوق جديدة، فإن فريقنا يتواجد هناك»، مشيراً إلى أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية في قطاعات الرعاية الصحية، الصناعة ومعالجة المواد الغذائية بتركيا.

وأضاف: «تمتلك تركيا واحدة من أكبر منشآت معالجة المواد الغذائية. لذا، فإننا نبحث في هذا القطاع أيضاً».

ونقلت «رويترز» عن مصدر مُطلع في إسطنبول أن «العالمية القابضة» تسعى إلى امتلاك حصص أقلية في شركات عديدة، كما تتطلع إلى إجراء صفقات متوسطة الحجم في عدة قطاعات.

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